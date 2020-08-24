Es Rodríguez el mejor mexicano en Columbus

COLUMBUS, OHIO.- El día de ayer, el golfista mexicano José de Jesús “Camarón” Rodríguez sumó su sexto corte superado en forma consecutiva en el Korn Ferry Tour al finalizar empatado en el sitio 51 del Nationwide Children’s Hospital Championship.

El originario de Irapuato, Guanajuato, quien ha pasado el corte en nueve de 13 torneos en la actual temporada de la gira de ascenso del PGA TOUR registró recorridos de 70, 72, 71 y 72 para un total de 285 impactos, uno arriba de par de campo.

El capitalino Sebastián Vázquez y el veracruzano Roberto Díaz, no pasaron el corte. La justa que se desarrolló en el Scarlet Course de la Ohio State University y que repartió una bolsa de un millón de dólares, tuvo como campeón al australiano Curtis Luck con marcador de 273 golpes, 11 bajo par.

