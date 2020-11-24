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Fútbol

Phil Mickelson sacó la chequera para donar medio millón de dólares

El estadounidense hizo una donación a la Jackson State University y podría seguir ayudando a dicha institución durante el Turner Sports presents Capital One’s The Match: Champions for Change del próximo viernes.

Phil Mickelson donó medio millón de dólares
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

El miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial, Phil Mickelson, hizo recientemente una donación de 500 mil dólares a la Jackson State University, cantidad que podría aumentar este viernes en un encuentro de exhibición.

Mickelson jugará en el Turner Sports presents Capital One’s The Match: Champions for Change que se transmitirá el viernes por la cadena TNT. El desafío contará con el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Charles Barkley, el tres veces campeón de la NBA Steph Curry y el dos veces campeón del Super Bowl Peyton Manning, todos ellos estarán presentes en el Stone Canyon Golf Club en Oro Valley, Arizona.

El evento incluirá una serie de desafíos para recaudar fondos a los colegios y universidades históricamente negros (Historically Black Colleges and Universities, HBCU). Cada hoyo tiene un mínimo de 100 mil dólares y subirá hasta dos millones y medio, en hoyos seleccionados y si un golfista hace un hoyo en uno.

Mickelson seleccionó a Jackson State como su HBCU para apoyar durante la competencia. Barkley representará a Tuskegee y Curry ha elegido a Howard. Manning eligió a Grambling State, Southern University en Nueva Orleans y Lane College. Los montos finales de las donaciones para las escuelas se anunciarán el próximo lunes.

El zurdo californiano acudió al programa "21st and Prime" de Barstool Sports, donde habló de su donación con el anfitrión del programa y nuevo entrenador de fútbol de la Jackson State University Deion Sanders.

El presidente de la Universidad, Thomas Hudson, tuiteó su gratitud después del anuncio de la donación de Mickelson. "¡Gracias @PhilMickelson por su importante inversión en JSU!" Hudson tuiteó.

Agradecen a Phil

La directora atlética de Jackson State, Ashley Robinson, también reaccionó publicando "¡Go Tigers!" en las redes sociales. El patrocinador del evento, Capital One, hará donaciones al Thurgood Marshall College Fund y al United Negro College Fund (UNCF). Ambas organizaciones apoyan y financian becas y programas para HBCU públicas y privadas.

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