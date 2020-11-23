El PGA TOUR Champions anuncia el calendario de torneos de 2021

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El PGA TOUR Champions anunció hoy el calendario de torneos de 2021, que incluye 25 eventos y culmina con los Playoffs de la Charles Schwab Cup en noviembre. El Tour disputará torneos en Canadá, Inglaterra y 19 estados de la Unión Americana, con premios en metálico por un total de más de 55 millones de dólares.

"Estoy muy orgulloso de cómo los jugadores, socios y personal de PGA TOUR Champions trabajaron juntos para completar un 2020 exitoso, y espero llevar ese impulso a 2021", dijo Miller Brady, presidente de PGA TOUR Champions. "Estamos emocionados de volver a las comunidades que acogen al TOUR para que nuestros jugadores legendarios puedan volver a conectarse con los aficionados y ayudar a generar dólares de caridad".

La clase de novatos de 2021 será integrada por el tres veces campeón de Majors Padraig Harrington (cumple 50 años el 31 de agosto), el nueve veces ganador del PGA TOUR Stuart Appleby (1 de mayo) y el cuatro veces ganador del PGA TOUR Robert Allenby (12 de julio). Seguirán a una clase de novatos que sumó ocho victorias en 2020, incluidas dos de Phil Mickelson, Ernie Els y Jim Furyk.

El Mitsubishi Electric Championship en Hualalai (17-23 de enero) inicia un calendario que contará con dos nuevos torneos. Se suponía que el Ascension Charity Classic debutaría en 2020, pero fue cancelado debido a la pandemia, y su tan esperado evento inaugural se llevará a cabo del 6 al 12 de septiembre en Norwood Hills Country Club en St. Louis.

El Constellation FURYK & FRIENDS se jugará del 4 al 10 de octubre en Timuquana Country Club en Jacksonville, Florida. El anfitrión del torneo, Jim Furyk, se unirá a Steve Stricker (American Family Insurance Championship) y Jerry Kelly (Cologuard Classic) como jugadores que organizan torneos en el PGA TOUR Champions.

Debido a las circunstancias relacionadas con la pandemia de COVID-19, se cancelaron 14 torneos del PGA TOUR Champions del calendario 2020. En un esfuerzo por mantener la integridad competitiva de la Copa Charles Schwab, los Campeones del PGA TOUR combinaron las temporadas 2020 y 2021 y formaron una temporada 2020-21 singular, que incluirá 40 torneos: 15 eventos de 2020 y 25 eventos en 2021.

Una súper temporada

La temporada 2020-21 concluirá con los Playoffs de la Charles Schwab Cup, donde 72 jugadores se clasificarán para la serie de tres torneos. Los Playoffs comenzarán con el sexto Dominion Energy Charity Classic (18-24 de octubre) en el Country Club of Virginia en Richmond, y la "Súper Temporada" concluirá con el Charles Schwab Cup Championship (8-14 de noviembre) en el Phoenix Country Club.