Es Dustin Johnson bicampeón del Saudi International powered por SoftBank Investment Advisers

El número uno del mundo Dustin Johnson, quien ganó el evento inaugural en Arabia Saudita hace dos años antes de terminar como subcampeón de Graeme McDowell 12 meses después, registró un cierre de 68 golpes en el Royal Greens Golf and Country Club para terminar en 15 bajo par y convertirse en el campeón del Saudi International powered por SoftBank Investment Advisers.

Dustin Johnson superó por dos golpes a su compatriota Tony Finau y al inglés Justin Rose, para capturar su noveno título del European Tour. "Las condiciones cuando comenzamos eran realmente difíciles", dijo Johnson. “Sabía que le estaba pegando bien, vi la clasificación y supe que los muchachos estaban jugando bien. Seguí dándome oportunidades; pero no embocaba, después hice buenos tiros y finalmente metí un putt realmente bueno en el 13 y de ahí en adelante jugué sólido".

La victoria de Johnson refuerza su posición en la cima del Ranking Mundial Oficial de Golf y agregó: “Hoy no pude embocar ningún putt, fue duro todo el día de hoy. No puedo jugar en todo el mundo tanto como me gustaría y definitivamente es bueno obtener una victoria en una gira que no es la mía.

El campeón del Masters Tournament, comenzó el último día con una ventaja de dos golpes sobre el francés Victor Perez, pero vio esa ventaja reducida a la mitad del recorrido. Dustin Johnson falló un tiro de seis pies para águila en el hoyo cuatro y perdió la oportunidad de embocar birdies en el décimo y el 12.

Un hat-trick de birdies desde el hoyo 11 vio a Tony Finau unirse a su compatriota en la parte superior de la clasificación. Hasta ese momento, el putt más largo que Dustin Johnson había hecho en todo el día era desde un metro y medio. Sin embargo, registró un birdie de 11 pies en el 13 para volver al frente.

Francés Perez pudo haber hecho algo más

Pérez había progresado con paciencia y un buen approach en el 15 lo vio unirse a Finau a la caza del líder. Sin embargo, un tripot de Finau en el 16 lo dejó dos atrás, mientras que Johnson y Perez en el grupo de atrás también encontraron problemas en el par tres. El francés conectó su golpe de salida en un canal a la derecha del green y, después de lanzar a través de la superficie del green, se encaminó a un doble bogey lo que selló el triunfo de Johnson.