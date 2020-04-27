Cancelan el US Girls’ Junior donde jugaría la mexicana Cory López

CIUDAD DE MÉXICO.- Las buenas noticias están ausentes para la golfista mexicana Cory López, a quien después de enterarse de la cancelación de la Copa Mundial Junior Toyota 2020, hace unos días le llegó el aviso que el US Girls’ Junior corrió la misma suerte al igual que el US Junior Amateur Championships.

Esto a consecuencia de la pandemia de COVID-19 que tiene parada casi toda la actividad deportiva y el golf no es la excepción, especialmente cuando en algunos países, como en Estados Unidos y Japón, crecen los índices de infectados por esta enfermedad respiratoria.

Los organizadores de la Copa Mundial Junior Toyota 2020 anunciaron el 6 de abril anterior la cancelación de la edición 28 de la competencia y de esta forma la regiomontana no podrá refrendar su corona.

López se adjudicó el título individual de la competencia nipona, el 21 de junio de 2019, con rondas de 70, 72, 67 y 68 golpes, para un total de 277, pero este año no podrá presentarse en el campo del Chukyo Golf Club de Toyota, en la prefectura de Aichi.

El viernes pasado, la mexicana se enteró de la cancelación del 72 Campeonato Junior Femenino de Estados Unidos organizado por la United States Golf Association (USGA), programado del 13 al 18 de julio en el Campo Azul del Eisenhower Golf Club de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Colorado Springs, Colorado.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, ganó su boleto para el llamado US Girls’ Junior al coronarse en enero pasado en el Campeonato Nacional de Aficionadas que se disputó en el Guadalajara Country Club de la Federación Mexicana de Golf (FMG). López se llevó el boleto con rondas de 72, 68, 74 y 71, para una suma de 285, tres bajo par, y con ello ganó por segundo año consecutivo este trofeo.

“Solo me avisaron que se cancela y nada más, porque no me dijeron si las que ya teníamos nuestro lugar lo conservamos para el siguiente año. Sí, me pega un poco que no pueda jugarlo este torneo, porque es uno de mis favoritos y la competencia es de las mejores que hay en esta categoría”, compartió la atleta.

El año pasado, la regiomontana participó y finalizó en la posición 23, y aunque esta vez no lo podrá hacer, compartió que “entiendo que es por la salud y por el bien de todos. Entiendo la razón por lo cual fue cancelado y espero que al siguiente año lo pueda jugar”.

