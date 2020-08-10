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Fútbol

Finaliza María Fassi dentro de las diez mejores

La golfista mexicana María Fassi, concluyó empatada en la novena posición del Marathon LPGA Classic celebrado en la localidad de Sylvania, Ohio; Albane Valenzuela superó el corte.

El día de ayer María Fassi obtuvo su mejor resultado hasta el momento en la LPGA

Escrito por: Azteca Deportes

SYLVANIA, OHIO.- El fin de semana pasado, la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi obtuvo su mejor resultado en lo que va de la actual temporada del LPGA Tour al finalizar en la novena posición del Marathon LPGA Classic que se realizó en el Highland Meadows Golf Club.

La golfista de 22 años de edad, registró rondas de 67, 66, 75 y 69 para un total de 277 golpes, siete bajo par, a ocho impactos de distancia de la campeona la estadounidense Danielle Kang. Este fue el primer top ten de la mexicana en cinco torneos del mejor circuito femenil de golf en el mundo.

Por su parte Albane Valenzuela, nueva integrante del Team Azteca Golf, finalizó empatada en el casillero 65 con un acumulado de 285 impactos, uno arriba de par. Finalmente la capitalina Alejandra Llaneza, no superó el corte al totalizar cuatro arriba de par.

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