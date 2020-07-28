Emociona a mexicana María Fassi el regreso de la actividad en la LPGA

CIUDAD DE MÉXICO.- Con energías recargadas, la golfista mexicana María Fassi no pudo ocultar su entusiasmo de regresar esta semana al campo de golf. La hidalguense, estará participando en el LPGA Drive On Championship a realizarse en el Inverness Club de Toledo, Ohio.

Estoy muy contenta y llena de ilusión por reiniciar esta semana con la temporada del LPGA Tour María Fassi

“Estoy muy contenta y llena de ilusión por reiniciar esta semana con la temporada del LPGA Tour”, dijo la profesional de 22 años de edad. “Estaré en Ohio, donde serán las dos primeras etapas del calendario, por lo que estoy muy contenta. Estoy lista y preparada, esperando que sea un buen inicio de campaña”, agregó.

Antes de la suspensión de actividades causada por el COVID-19, la jugadora mexicana había participado en tres eventos del LPGA Tour, siendo el sitio 13 registrado en el ISPS Handa Women's Australian Open su mejor resultado hasta el momento. Cabe recordar que hace unas semanas, Fassi debutó como campeona en un torneo como profesional.

