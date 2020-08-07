Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Fassi cerca del liderato, Valenzuela pasa el corte

La hidalguense María Fassi comparte la cuarta posición del Marathon LPGA Classic, mientras que la suiza Albane Valenzuela podrá disputar las rondas del fin de semana del torneo correspondiente al LPGA Tour

La mexicana María Fassi está a cuatro golpes de la líder Lydia Ko

Escrito por: Azteca Deportes

SYLVANIA, OHIO.- Tras dos rondas disputadas en el Highlands Meadows Golf Club, la golfista mexicana María Fassi comparte la cuarta posición del Marathon LPGA Classic presented by Dana torneo del LPGA Tour que data de 1984 y donde está en juego una bolsa de un millón 700 mil dólares.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, firmó hoy una tarjeta de 66 golpes, para un total de 133, nueve bajo par, a cinco golpes de distancia de la líder Lydia Ko de Nueva Zelanda, mientras que en la segunda posición se ubica la inglesa Jodi Ewart Shadoff con score de 130 impactos, 12 menos.

Por su parte, la nueva integrante del Team Azteca Golf la suiza Albane Valenzuela se encuentra empatada en el sitio 67 con un total de 143, uno arriba de par. Aunque representa al país europeo, la egresada de la Universidad de Stanford también cuenta con la nacionalidad mexicana. Finalmente la capitalina Alejandra Llaneza no pasó el corte.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP