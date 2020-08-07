Fassi cerca del liderato, Valenzuela pasa el corte

SYLVANIA, OHIO.- Tras dos rondas disputadas en el Highlands Meadows Golf Club, la golfista mexicana María Fassi comparte la cuarta posición del Marathon LPGA Classic presented by Dana torneo del LPGA Tour que data de 1984 y donde está en juego una bolsa de un millón 700 mil dólares.

La originaria de Pachuca, Hidalgo, firmó hoy una tarjeta de 66 golpes, para un total de 133, nueve bajo par, a cinco golpes de distancia de la líder Lydia Ko de Nueva Zelanda, mientras que en la segunda posición se ubica la inglesa Jodi Ewart Shadoff con score de 130 impactos, 12 menos.

Por su parte, la nueva integrante del Team Azteca Golf la suiza Albane Valenzuela se encuentra empatada en el sitio 67 con un total de 143, uno arriba de par. Aunque representa al país europeo, la egresada de la Universidad de Stanford también cuenta con la nacionalidad mexicana. Finalmente la capitalina Alejandra Llaneza no pasó el corte.

