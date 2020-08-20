Cuarto lugar para Gaby López en el inicio del Women´s Open

TROON, ESCOCIA.- Concluyó la ronda inaugural del AIG Women’s Open, primer Major de la temporada en el golf femenil que tiene como escenario el emblemático campo escocés del Royal Troon Golf Club ubicado al suroeste de Glasgow e inaugurado en 1878.

Un score de 71 golpes, par de campo, le dio a la mexicana Gaby López el cuarto lugar momentáneo en el torneo que reparte una bolsa de cuatro millones y medio de dólares , mientras que la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi con una tarjeta de 75 golpes, cuatro arriba de par, se ubicó empatada en el sitio 51.

La líder de la competencia es Amy Olson. La estadounidense registró hoy un score de 67 impactos, cuatro por debajo del par de campo. Empatadas en la segunda posición se ubicaron la también originaria del país de las barras y las estrellas Marina Alex y la alemana Sophia Popov, ambas con un marcador de 70 golpes, uno menos.

