Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cuarto lugar para Gaby López en el inicio del Women´s Open

La capitalina Gaby López está a cuatro golpes del liderato en el primer Major del año en el golf femenil, mientras que la hidalguense María Fassi comparte la posición 51.

Buen inicio de la capitalina Gaby López en el primer Major de la temporada

Escrito por: Azteca Deportes

TROON, ESCOCIA.- Concluyó la ronda inaugural del AIG Women’s Open, primer Major de la temporada en el golf femenil que tiene como escenario el emblemático campo escocés del Royal Troon Golf Club ubicado al suroeste de Glasgow e inaugurado en 1878.

Un score de 71 golpes, par de campo, le dio a la mexicana Gaby López el cuarto lugar momentáneo en el torneo que reparte una bolsa de cuatro millones y medio de dólares , mientras que la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi con una tarjeta de 75 golpes, cuatro arriba de par, se ubicó empatada en el sitio 51.

La líder de la competencia es Amy Olson. La estadounidense registró hoy un score de 67 impactos, cuatro por debajo del par de campo. Empatadas en la segunda posición se ubicaron la también originaria del país de las barras y las estrellas Marina Alex y la alemana Sophia Popov, ambas con un marcador de 70 golpes, uno menos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP