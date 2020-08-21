Sigue adelante Gaby López en el AIG Women’s Open

TROON, ESCOCIA.- En la rayita. A pesar de haber registrado el día de hoy una segunda ronda de 80 golpes, la mexicana Gaby López alcanzó a ser una de las 64 jugadoras que pasaron el corte en el AIG Women’s Open, primer Major del año del golf femenil que reparte una bolsa de cuatro millones y medio de dólares.

Today’s round was a ...😦LOL.. well 7 months since last tournament, and never felt soooo good to be back competing 🤗 @LPGA/ la ronda de hoy un mega OOPS pero nunca se siento tan bien regresar a competir como está semana ♥️ pic.twitter.com/8t60Iqo2CM — Gaby Lopez (@GabyLopezGOLF) August 21, 2020

López quien comparte el sitio 64 del torneo que se disputa en el Royal Troon Golf Club con nueve arriba de par, registró birdies en los hoyos siete, ocho, 15 y 16, por bogeys en el dos, diez, 13, 14, y 18, además de doble bogeys en las banderas del tres y 12 y un cuádruple bogey en el seis.

Por su parte la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi, no pasó el corte de la justa escocesa al firmar una segunda tarjeta de 82 impactos. Con un acumulado de 141 golpes, uno bajo par, la líder es la sueca Dani Holmqvist, seguida de la estadounidense Austin Ernst y la alemana Sophia Popov, ambas con par de campo.

