Duelo de estrellas en apoyo a los estragos del COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El duelo por parejas entre Rory McIlroy y Dustin Johnson contra Rickie Fowler y Matthew Wolff se vivirá el 17 de mayo en el campo del Seminole Golf Club, en Juno Beach, Florida, Estados Unidos, que otorgará tres millones de dólares en ayuda contra el COVID-19.

Poco a poco el golf entra en movimiento tras esa inacción por cumplir los profesionales la recomendación de estar en casa, en cumplimiento de las disposiciones de las autoridades de salud, lo cual llevó al cierre de los campos para la práctica de este deporte.

Este cara a cara de parejas llevó a United Health Group a donar tres millones de dólares a la Fundación americana de Enfermeras, mientras una compañía de seguros comprometió un millón más por el registro de birdies y eagles.

“Ha sido difícil presenciar lo que muchos están soportando en las últimas semanas debido a la pandemia de COVID-19. Espero que podamos dar un respiro y entretenimiento para quienes sintonizan en todo el mundo”, expresó McIlroy en un comunicado.

El actual número uno del ranking mundial de golf espera que Dustin Johnson y él se puedan divertir y que sus juegos se puedan combinar bien para recaudar fondos.

Dicho encuentro será transmitido por televisión en territorio estadounidense y europeo al igual que a nivel mundial a través de PGA Tour Live.

La semana pasada se desarrolló el Maridoe Samaritan Fund Invitational, disputado en el campo del Maridoe Golf Club en Carrollton, Texas, el cual fue ganado por el novato del PGA Tour Scottie Scheffler. Lo recaudado fue para los caddies que se han quedado sin empleo por el COVID-19.

