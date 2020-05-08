Confirman fecha y sede del “The Match: Champions for Charity”

HOBE SOUND, FLORIDA.- Los íconos estadounidenses del golf, Tiger Woods y Phil Mickelson, así como los del futbol americano, Tom Brady y Peyton Manning, disputarán el 24 de mayo un certamen con fines caritativos y así recaudar fondos para combatir al COVID-19.

“The Match: Champions for Charity” a desarrollarse en el Medalist Golf Club en Florida, será presentado por varios canales de televisión estadounidenses, en donde los cuatro deportistas harán un donativo de 10 millones de dólares, juntas las emisoras.

Entre los cuatro deportistas conformarán dos parejas, la primera será Woods y Manning, quienes competirán contra Mickelson y Brady; los primeros nueve hoyos se jugarán bajo el formato de mejor bola, mientras que los nueve restantes lo harán en la modalidad de golpes alternos.

"La pandemia de COVID-19 ha causado una tragedia inimaginable. Tenemos la esperanza de que este evento ayudará a recaudar fondos significativos para el alivio de COVID-19, al tiempo que proporcionarán una breve fuente de distracción y entretenimiento para todos los fanáticos de los deportes", comentó Jeff Zucker, presidente de deportes y noticias en WarnerMedia.

