La actividad del golf regresa con un torneo benéfico

JUNO BEACH, FLORIDA, EE.UU. – Dustin Johnson pasó casi dos meses sin jugar golf, un parón que para él comenzó a mediados de marzo en el Players Championship y se extendió hasta este pasado domingo, cuando comenzó a practicar para el regreso gradual del golf desde que la pandemia del COVID-19 dejó al deporte paralizado.

¿El resultado? “Hice birdie en el primer hoyo”, dijo Johnson. “Le tomé el pulso bastante rápido”.

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.

Aunque el PGA Tour no regresará hasta dentro de cuatro semanas, con el Charles Schwab Challenge que comenzará el 11 de junio, Johnson y otros tres de los mejores jugadores del mundo están listos para enfrentarse en un match de skins en el histórico Seminole Golf Club. Se trata del “TaylorMade Driving Relief apoyado por UnitedHealth Group”.

Johnson hará equipo con el número uno del mundo Rory McIlroy para enfrentar a Rickie Fowler y Matthew Wolff en un evento en beneficio de los esfuerzos de alivio del COVID-19. Johnson y McIlroy jugarán por la Fundación de Enfermeras de los EE.UU., mientras que Fowler y Wolff lo harán por la Fundación del Centro de Control de Enfermedades. Cada equipo iniciará con medio millón de dólares en su cuenta.

“Obviamente sin deportes en vivo en la TV en este momento, creo que el mundo necesita tener algo para ver", afirmó Johnson. “Espero que podamos salir y dar un buen espectáculo, que además es por una gran causa. Estamos recaudando mucho dinero para las personas que realmente lo necesitan, así que es genial ser parte de esto”.

Los equipos de dos jugadores competirán bajo un formato de four-ball (mejor bola), en el que cada uno jugará su propia pelota. El score del equipo por hoyo será el score más bajo de alguno de los integrantes de cada pareja.

Los hoyos 1 al 6 tendrá un valor de 50 mil dólares, mientras que los hoyos 7 al 16 valdrán 100 mil dólares. Los hoyos 17 y 18 tendrán un valor de 200 mil y 500 mil dólares en su orden respectivo. Además del partido de skins, la compañía de seguros Farmers Insurance donará 25 mil dólares por cada birdie, 50 mil por cada águila y 150 mil por cualquier hoyo en uno o albatros que se consiga.

“Asumimos que no somos favoritos, pero sabemos que esto dependerá de quién llegue con el putter prendido y podría ser una larga batalla”, dice Fowler. “Un equipo podría jugar mejor que el otro, pero no veo a ninguno de los bandos como favorito. Vamos a salir a jugar y a tratar ganar pero también buscaremos divertirnos. Es lindo poder hacer esto y recaudar fondos para entidades benéficas porque esto ha sido una locura. Es una época interesante para nuestro país y para todo el mundo”.

Farmers Insurance también prometió un millón de dólares para respaldar los birdies y águilas que se anoten en beneficio de “Off Their Plate”, una iniciativa para recaudar fondos por medio de la Cocina Central del Mundo (World Central Kitchen) que ayuda tanto a los trabajadores de los servicios médicos relacionados con el COVID-19 como a los empleados de restaurantes cuyas jornadas se han visto recortadas.

La recaudación de fondos en línea de PGA TOUR Charities está desde ya activa en “GoFundMe”, un sitio en el que los fanáticos de todo el mundo pueden sumar fuerzas y donar para apoyar esfuerzos adicionales para el combate del COVID-19. Esto se sumará a los cuatro millones inicialmente recaudados para este evento por TaylorMade Driving Relief. Mientras disfruten de la competencia este domingo 17 de mayo, los televidentes dentro de los Estados Unidos también podrán hacer donativos enviando el mensaje de texto "DRIVINGRELIEF" al número 41-411, para el cual aplicarán tarifas estándar de mensaje de texto.

El “GoFundMe” de PGA TOUR Charities beneficiará a organizaciones calificadas que brinden o necesiten ayuda relacionada con el COVID-19.

"No siento que estoy dando mucho, pero me parece que el impacto puede ser enorme", dijo McIlroy. “Es increíble que podamos hacer esto, que juguemos un match de golf para brindar algo de entretenimiento a un buen número de personas, pero también ayudar de alguna manera. Esto que estamos haciendo es grandioso. Es un aporte pequeño en todo esto, pero estoy feliz de poder ayudar de alguna manera y alegrar a las personas cuando no han tenido nada que esperar durante un par de meses”.

