Internan a Ángel Cabrera

CÓRDOBA, ARGENTINA.- El golfista argentino Ángel “Pato” Cabrera se encuentra hospitalizado en una clínica en Córdoba, a la espera de los resultados para determinar si contrajo COVID-19.

Desde hace tres días, Cabrera padeció de fiebre alta y molestias generales, razón por lo que fue internado y admitido por neumonía.

Cabrera ganó el US Open en 2007 y, dos años más tarde, se consagró campeón del Masters Tournament de Augusta en 2009, pero su carrera vino a menos después de que dos mujeres lo acusaran por violencia de género, además de que su estado físico vino a menos, esencialmente por problemas en la espalda.

De acuerdo con reportes de familiares y amigos cercanos, Cabrera mostró una mejoría en las horas más recientes, no obstante, todavía están a la espera del parte médico oficial.

Nacido el 12 de septiembre de 1959, inició su carrera como profesional desde 1996. Dentro de sus reconocimientos se encuentra el otorgado por la Fundación Konex al darle el Premio Platino 2010 por ser el mejor golfista de la década en Argentina. En 2017 ganó el torneo PNC Father/Son Challenger al lado de su hijo.

