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Fútbol

Cancela USGA torneos clasificatorios

Por COVID-19, la United States Golf Association solo realizará cuatro campeonatos en 2020, todos ellos sin justas de clasificación

La United State Golf Association únicamente realizará cuatro torneos en 2020



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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- La United States Golf Association (USGA) anunció ayer la cancelación de los torneos de calificación para los únicos cuatro campeonatos que organizará durante 2020, a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

“Como pueden imaginar, esta fue una decisión increíblemente difícil, ya que la etapa de calificación es la piedra angular de los campeonatos de la USGA”, admitió John Bodenhamer, director general de los campeonatos del organismo.

Esta decisión afectará el desarrollo del 120 Campeonato Amateur de Damas, programado del 3 al 9 de agosto en Woodmont Country Cluben Rockville, Maryland; así como el 120 Campeonato Amateur Varonil, fechado del 10 al 16 de agosto en Dunes Golf Resort, de Bandon,Oregon.

También el US Open, a jugarse del 17 al 20 de septiembre en Winged Foot Golf Club, de Mamaroneck, Nueva York, y el US Women’s Openreprogramado del 10 al 13 de diciembre en el Champions Golf Club, en Houston, Texas. Ambos en su edición 120.

En estos dos últimos jugarán los mexicanos Abraham Ancer, Carlos Ortiz,Gaby López, quien ya lleva dos victorias en la LPGA Tour, y María Fassi, quien juega su segunda temporada en el máximo circuito mundial.

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