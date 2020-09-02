A Phil Mickelson le sale el amor por Tiger Woods

CIUDAD DE MÉXICO.- Todo parece indicar que la gran rivalidad deportiva entre las estrellas mundiales Tiger Woods y Phil Mickelson ha quedado atrás para dar paso a un nuevo amor platónico.

Dear Tiger,

Thank you for all that you’ve done for this great game of golf. No one has benefited more than me and I just wanted you to know I appreciate you and all you’ve done. That’s all. Thank you. — Phil Mickelson (@PhilMickelson) September 2, 2020

"Querido Tiger". Así es como el zurdo californiano Phil Mickelson empezó un tuit el día de ayer continuando con: "Gracias por todo lo que ha hecho por este gran juego de golf". Obviamente esa bella dedicatoria del ganador de cinco Majors atrajo la atención de todos los aficionados al deporte de los bastones.

Con más de 100 mil “likes” y mil 500 comentarios en 12 horas, el mensaje de Mickelson a su némesis histórico no pasó desapercibido. Al ser cuestionado por ese emotivo mensaje, el integrante del Salón de la Fama del Golf Mundial dijo que fue una "apreciación aleatoria".

Ni Tiger ni Phil estarán presentes esta semana en el TOUR Championship. Por su parte Mickelson jugará la próxima semana en el Safeway Open en Napa, California, pero es poco probable que Woods juegue. Se espera que el US Open en dos semanas, sea el escenario perfecto para que estos dos mejores nuevos amigos se reúnan.

