Debido a la contingencia sanitaria anuncian cambios en el Masters Tournament

AUGUSTA, GEORGIA.- Fred Ridley, presidente del Augusta National Golf Club, anunció hoy que el Masters Tournament 2020, programado para el 9 y 15 de noviembre, proporcionará una amplia gama de contenido en múltiples plataformas, incluido el College GameDay de ESPN que se transmitirá en vivo desde Augusta National el sábado 14 de noviembre.

“Dadas las circunstancias provocadas por la pandemia, la entrega de contenido de calidad es tan importante como siempre para el desarrollo del Masters Tournament”, dijo Ridley. "Si bien extrañaremos profundamente a nuestros patrocinadores en Augusta National este otoño, estamos emocionados de mostrar lo que promete ser un Masters verdaderamente memorable en una variedad de formas para los espectadores de todo el mundo".

Una de esas formas es la adición de College GameDay, que está programado para tener lugar desde las 9 a.m. hasta el mediodía antes de la transmisión en vivo de CBS de la tercera ronda.

“Al explorar formas de exhibir un Masters de otoño, nos atrajo el concepto de organizar el College GameDay en Augusta National para presentar el Torneo a una nueva audiencia y brindar aún más anticipación y emoción al evento”, continuó Ridley. "Agradecemos la colaboración con ESPN, nuestro socio de transmisión desde hace mucho tiempo, por esta oportunidad única en su tipo".

En los Estados Unidos, la cobertura en vivo del torneo comenzará el jueves 12 de noviembre de 1 a 5:30 p.m. ET en ESPN y continuará a la misma hora el viernes 13 de noviembre. CBS volverá a ofrecer cobertura de fin de semana el sábado 14 de noviembre de 1 a 5 p. m. ET, antes de emitir la ronda final de 10 a. m. a 3 p. m. ET, el domingo 15 de noviembre. El concurso Par 3, que tradicionalmente se juega el miércoles antes del Torneo de Maestros y es transmitido por ESPN, ha sido cancelado .

Una tradición que no se realizará este año

"La diversión y la emoción de ver a los competidores de Masters con sus amigos y familiares es lo que hace que el Concurso de Par 3 sea una parte tan especial de la semana de Masters", afirmó Ridley. "Sabemos que la experiencia no podría haberse replicado sin los invitados y patrocinadores de Augusta National, y anticipamos ansiosamente la oportunidad de traer de vuelta esta tradición característica".