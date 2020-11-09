Por COVID-19 el español Sergio García no jugará el Masters Tournament

AUGUSTA, GEORGIA.- Los organizadores del Masters Tournament, que se juega de jueves a domingo en el Augusta National Golf Club, han anunciado este lunes la baja del español Sergio García en el torneo que ganó en 2017 por haber dado positivo en un test de coronavirus.

"Sergio García ha informado al Augusta National Golf Club de que no participará en el Masters de 2020 debido a que ha dado positivo por covid-19 en un análisis", informa el torneo.

En 2017 Sergio García ganó el Masters, el primer 'major' de su carrera. “El pasado fin de semana, mientras conducía de vuelta a casa tras haber jugado el Houston Open empecé a sentirme mal, con dolor de garganta y tos. Los síntomas continuaron el domingo por la mañana, por lo que mi mujer y yo decidimos someternos a una prueba PCR. Ella dio negativo, pero yo no”, afirmó el golfista ibérico, radicado en Estados Unidos.

Será su primera ausencia en un grande en 21 años de carrera. “Tristemente, me perderé el Masters en esta ocasión. Lo más importante ahora es que tanto mi familia como yo estamos bien. Volveremos más fuertes con e iremos a por esa chaqueta verde el próximo mes de abril”, apuntó García.

Tras la cancelación del The Open este año por la pandemia, sólo se han realizado tres de los cuatro grandes: el US Open, el PGA Championship y el Masters Tournament a partir del jueves.

Múltiple campeón

Desde el regreso de la actividad golfística, García había demostrado que se encontraba en un buen momento al adjudicarse el título del Sanderson Farms Champhionship el pasado 4 de octubre. Ese fue la undécima victoria en el PGA TOUR para el español, mientras que ostenta 16 trofeos en el European Tour.