María Fassi y Gaby López escalan posiciones en Nueva Jersey

Fue un buen sábado para las golfistas mexicanas, María Fassi y Gaby López, quienes escalaron posiciones y lograron librar el corte en la segunda y penúltima ronda del ShopRite LPGA Classic, torneo que se lleva a cabo en el Seaview Bay Course de Galloway Nueva Jersey.

A pesar de los dos bogeys que registró, uno en el hoyo 15 y otro en el 16, que le impidieron terminar en el top 5 como llegó a ubicarse en algún momento de la jornada, María Fassi logró subir 35 posiciones con respecto a lo hecho ayer, gracias a los seis birdies que también consiguió. Fassi se colocó en el lugar 16 con una tarjeta de 67 golpes (-4) y un acumulado de 137 (-5).

Heading into the final round of the @ShopRiteLPGA, Inbee Park and Jin Young Ko have a share of the lead, both at 11-under 👀



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Por su parte, Gaby López también logró mejorar el puesto 51 en el que se encontraba ayer, luego de dos birdies y un bogey durante su recorrido para un total de 69 (-2) y un acumulado de 139 (-3).

Después de dos rondas, las surcoreanas, Jin Young Ko e Inbee Park se encuentran empatadas en la primera posición del tablero con 11 golpes bajo par. La tailandesa, Patty Tavatanakit se ubica en el tercer sitio con dos golpes más que las líderes.

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En cuanto al resto de las latinoamericanas, ni la puertorriqueña María Fernanda Torres, ni la ecuatoriana Daniela Darquea pudieron evitar el corte.

¿A qué hora saldrán María Fassi y Gaby López este domingo?

Este domingo, las mexicanas Gaby López y María Fassi comenzarán su participación en la tercera y última ronda a las 8 y 9 nueve de la mañana (tiempo del centro de México) respectivamente.

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