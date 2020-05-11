Ancer disputará torneo altruista

CARROLLTON, TEXAS.- El mexicano Abraham Ancer fue anunciado en el torneo caritativo MSF1 2.0, a desarrollarse del 19 al 21 de este mes en el campo del Colonial Country Club de Carrollton, Texas.

Esta será la segunda versión del Maridoe Samaritan Fund, cuya primera edición concluyó el 30 de abril, con la victoria de Scottie Scheffler y donde Jordan Spieth hizo hoyo en uno, pero no contabilizó porque no estaba en competencia.

Dicho torneo recaudó 20 mil dólares, que fueron destinados a los caddies del Maridoe Golf Club, quienes se quedaron sin empleo a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Ahora el MSF1 2.0 se jugará en mejor campo y por ello habrá jugadores de mayor calibre, aunque también amateurs y universitarios, así como por segunda vez la participación de Tony Romo, el exmariscal de campo de Vaqueros de Dallas.

También competirá el mismo Scottie Scheffler, quien por aquel triunfo obtuvo un cheque por 10 mil dólares, mismos que destinó a los caddies, así como Viktor Hovland, quien quedó en tercer lugar y ya sentenció que “voy por ti, Scottie”.

El Colonial Country Club es la sede del Charles Schwab Challenge, programado del 11 al 14 de junio, con el cual se hará la reapertura de la temporada 2019-2020 del PGA Tour, por lo cual será muy conveniente para Ancer participar previamente, ya que así tendrá la oportunidad de conocer el campo.

