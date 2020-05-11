Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ancer disputará torneo altruista

El mexicano formará parte del field de la segunda edición del Maridoe Samaritan Fund a realizarse en Texas

Abraham Ancer jugará un torneo a beneficio en Texas



|


Escrito por: Azteca Deportes

CARROLLTON, TEXAS.- El mexicano Abraham Ancer fue anunciado en el torneo caritativo MSF1 2.0, a desarrollarse del 19 al 21 de este mes en el campo del Colonial Country Club de Carrollton, Texas.

Esta será la segunda versión del Maridoe Samaritan Fund, cuya primera edición concluyó el 30 de abril, con la victoria de Scottie Scheffler y donde Jordan Spieth hizo hoyo en uno, pero no contabilizó porque no estaba en competencia.

Dicho torneo recaudó 20 mil dólares, que fueron destinados a los caddies del Maridoe Golf Club, quienes se quedaron sin empleo a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Ahora el MSF1 2.0 se jugará en mejor campo y por ello habrá jugadores de mayor calibre, aunque también amateurs y universitarios, así como por segunda vez la participación de Tony Romo, el exmariscal de campo de Vaqueros de Dallas.

También competirá el mismo Scottie Scheffler, quien por aquel triunfo obtuvo un cheque por 10 mil dólares, mismos que destinó a los caddies, así como Viktor Hovland, quien quedó en tercer lugar y ya sentenció que “voy por ti, Scottie”.

El Colonial Country Club es la sede del Charles Schwab Challenge, programado del 11 al 14 de junio, con el cual se hará la reapertura de la temporada 2019-2020 del PGA Tour, por lo cual será muy conveniente para Ancer participar previamente, ya que así tendrá la oportunidad de conocer el campo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP