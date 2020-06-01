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Fútbol

Golfistas mexicanos jugarán primeros torneos sin público

Los primeros cuatro torneos en la reapertura del PGA Tour se disputarán sin galería

Los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer jugarán en Texas



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Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Los mexicanos Abraham Ancery Carlos Ortizextrañarán el alarido del público durante los cuatro torneos de reapertura de la temporada 2019/2020 de la PGA Tour.

La campaña se encuentra suspendida desde el 12 de marzo a causa de la pandemia del COVID-19y el PGA Tour, con sede en Ponte Vedra Beach, Florida, confirmó que sus primeros cuatro torneos de reapertura de la campaña serán sin público.

“La salud y bienestar de todos los involucrados en nuestros torneos y las comunidades donde jugamos son nuestra prioridad”, expresa el organismo en un comunicado.

Esos primeros cuatro torneos son el Charles Schwab Callenge, programado del 11 al 14 de junio en Colonial Country Clubde Fort Worth, Texas; el Heritage, del 18 al 21 de junio, en Harbour Town Golf Linksde South Carolina.

También el Travelers Champions, del 25 al 28 de junio en River Highlands, en Cromwell, Connecticut; y el Rocket Mortgage Classicen el Detroit Golf Club, en Michigan.

Esta medida de prevención va más allá de las disposiciones gubernamentales, como en el estado de Texas, donde el Gobernador Gregg Abbotanunció ayer jueves la realización de eventos deportivos al aire libre con capacidad de ocupación del 25 por cientos de los escenarios.

La PGA Tour explica que más allá de esos cuatro primeros torneos en la reapertura competitiva, continuará con sus evaluaciones y escuchará las recomendaciones de las autoridades gubernamentales locales y estatales.

También se apegarán a las recomendaciones de los principales expertos médicos para determinar el momento apropiado y dar la bienvenida a los aficionados a los campos de la competencia.

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