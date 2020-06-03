Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Afectará a golfistas mexicanos cancelación del Mackenzie Tour

Debido a la pandemia generada por el COVID-19 el también conocido como el PGA Tour Canadá es cancelado

El tapatío Álvaro Ortiz es uno de los golfistas mexicanos que buscaban participar en el PGA Tour Canadá



|


Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mackenzie Tour, en donde el golfista mexicano Álvaro Ortiz exploraba la posibilidad de jugar algunos torneos, canceló toda su temporada pendiente, a causa de los estragos de la pandemia mundial del COVID-19.

El Mackenzie Tour solo alcanzó a realizar dos torneos hasta que apareció el COVID-19, en el primero quedó Ortiz en el octavo puesto, en el segundo finalizaron sus compatriotas Diego Córdova en el 41 y Salvador Rocha en el 77.

Después ya no hubo competencia y los siguientes 18 torneos quedaron definitivamente cancelados, a causa de la incertidumbre por esta enfermedad respiratoria. “Revisamos todas nuestras opciones y hemos concluido que no es factible jugar este verano”, expresó Scott Pritchard, director ejecutivo del circuito.

Abundó que tienen en cuenta la seguridad de las comunidades en las que juegan, así como el bienestar de sus jugadores, patrocinadores, comités organizadores de torneos, voluntarios y personal del campo de golf, “nos dimos cuenta que esta es la mejor decisión para todos”.

El Mackenzie Tour es de la misma categoría que el PGA Tour Latinoamérica, donde Álvaro Ortiz tiene su membresía y tuvo una destacada actuación en el último torneo que se desarrolló en este circuito.

Fue el Estrella del Mar Open, celebrado del 5 al 8 de marzo anterior en Mazatlán, donde el jalisciense ocupó la segunda plaza, mientras sus compatriotas Rodolfo Cazaubón y Gonzalo Rubio quedaron en el puesto 17, José Narro en el 39 y 20 más no superaron el corte.

Hasta hoy el PGA Tour Latinoamérica no ha fijado ningún torneo que marque su reapertura, al tener su relación de torneos con la palabra “pospuesto”.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP