Afectará a golfistas mexicanos cancelación del Mackenzie Tour

CIUDAD DE MÉXICO.- El Mackenzie Tour, en donde el golfista mexicano Álvaro Ortiz exploraba la posibilidad de jugar algunos torneos, canceló toda su temporada pendiente, a causa de los estragos de la pandemia mundial del COVID-19.

El Mackenzie Tour solo alcanzó a realizar dos torneos hasta que apareció el COVID-19, en el primero quedó Ortiz en el octavo puesto, en el segundo finalizaron sus compatriotas Diego Córdova en el 41 y Salvador Rocha en el 77.

Después ya no hubo competencia y los siguientes 18 torneos quedaron definitivamente cancelados, a causa de la incertidumbre por esta enfermedad respiratoria. “Revisamos todas nuestras opciones y hemos concluido que no es factible jugar este verano”, expresó Scott Pritchard, director ejecutivo del circuito.

Abundó que tienen en cuenta la seguridad de las comunidades en las que juegan, así como el bienestar de sus jugadores, patrocinadores, comités organizadores de torneos, voluntarios y personal del campo de golf, “nos dimos cuenta que esta es la mejor decisión para todos”.

El Mackenzie Tour es de la misma categoría que el PGA Tour Latinoamérica, donde Álvaro Ortiz tiene su membresía y tuvo una destacada actuación en el último torneo que se desarrolló en este circuito.

Fue el Estrella del Mar Open, celebrado del 5 al 8 de marzo anterior en Mazatlán, donde el jalisciense ocupó la segunda plaza, mientras sus compatriotas Rodolfo Cazaubón y Gonzalo Rubio quedaron en el puesto 17, José Narro en el 39 y 20 más no superaron el corte.

Hasta hoy el PGA Tour Latinoamérica no ha fijado ningún torneo que marque su reapertura, al tener su relación de torneos con la palabra “pospuesto”.

