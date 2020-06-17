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Fútbol

Mexicanos Ancer y Ortiz participarán en el RBC Heritage

Después de la reanudación de la temporada del PGA Tour la semana pasada en Texas, Abraham Ancer y Carlos Ortiz viajan a Carolina del Sur

La semana pasada el tamaulipeco Abraham Ancer finalizó en el sitio 14 en Texas



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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana continúa la actividad del PGA Tourc on la realización del RBC Heritage, fecha que tendrá como escenario el Harbour Town GL en Hilton Head, Carolina del Sur, donde estará en juego una bolsa de siete millones 100 mil dólares y en la cual el campeón defensor es el taiwanés CT Pan.

Tras su destacada actuación la semana anterior en el Charles Schwab Challengede Forth Worth, Texas, el golfista mexicano Abraham Ancerreconoció que se sintió confiado con su juego. “Los campos que siguen me gustan mucho y aunque no anduve muy bien con el putter, tengo mucha confianza para poder hacer un buen papel”.

En el torneo también estará presente el tapatío Carlos Ortiz, quien no pasara el corte en Texas, así como el ex número uno del mundo y doble campeón del World Golf Championships-Mexico Championshipel estadounidense Dustin Johnson. “Es muy confortable regresar a jugar en el estado donde nací”, dijo Johnson.

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