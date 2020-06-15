Top 15 para Abraham en el Charles Schwab Challenge en Texas

FORT WORTH, TEXAS – Abraham Ancerf inalizó empatado en el puesto 14 en la semana de regreso del PGA TOUR. El mexicano hizo 70 golpes en la ronda final del Charles Schwab Challengep ara acabar con un total de 10-bajo par. Ancer terminó a cinco golpes de Daniel Berger, quien se quedó con la victoria al superar a Collin Morikawaen el primer hoyo de un desempate.

Este resultado fue el quinto top 25 de Ancer en la temporada 2019-20 y evidentemente el primero desde que la pandemia del COVID-19obligó al deporte a detenerse por casi cien días. El evento de regreso en Colonial Country Clubfue el primero del PGA Tour desde que El Players Championshipfuera cancelado el pasado 13 de marzo.

Ancer estuvo en la pelea a lo largo del torneo, comenzando en un empate por la tercera posición tras una primera ronda de 64 golpes, su mejor score de la semana. Un par de tarjetas de 70, par de campo, tanto el viernes como este domingo frenaron sus aspiraciones de lograr la primera victoria de su carrera en el Tour. El jugador de 29 años llegó a ponerse 1-bajo par en el día, pero cerró la jornada final haciendo bogey-bogey-birdie.

Según los números se espera que avance dos puestos para colocarse 23º en la tabla de posiciones de la FedExCup. Ancer es uno de los seis latinoamericanos que verán acción esta semana que sigue en el RBC Heritage. Al igual que en Colonial, los otros latinos en ese field serán el argentino Emiliano Grillo, el colombiano Sebastián Muñoz, el chileno Joaquín Niemann, el también mexicano Carlos Ortizy el venezolano Jhonattan Vegas.

Apoyado en una ronda final de 65, el segundo mejor latino esta semana fue Niemann, quien acabó empatado en el 32º lugar con total de 6-bajo par. El chileno llegó al par-4 del hoyo 9 en par para el día, pero hizo 5-bajo par en los últimos diez hoyos. Con este resultado se espera que pierda un par de casillas en la FedExCup, descendiendo del puesto 17 al 19.

Vegas, el tercer y último de los latinos en superar el corte, terminó empatado en el puesto 60 con total de 1-sobre par.

