Mexicano Roberto Díaz está en el top cinco del TPC San Antonio Challenge

SAN ANTONIO, TEXAS.- Se puso en marcha la edición 2020 del TPC San Antonio Challenge at the Canyons, fecha correspondiente al Korn Ferry Tour, gira de ascenso del PGA TOUR que reparte una bolsa de 600 mil dólares.

Después de 36 hoyos disputados, el golfista mexicano Roberto Díaz se encuentra empatado en la quinta posición con marcador de 135 golpes, nueve bajo par, a dos impactos de distancia de los líderes el estadounidenses Austin Truslow y el francés Paul Barjon.

Por su parte el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez con un acumulado de 137 strokes, siete menos, está empatado en el sitio 15, en tanto que el capitalino Sebastián Vázquez con marcador de 144 strokes, par de campo se encuentra en el casillero 102 por lo que no pasó el corte. El noruego-mexicano Kristoffer Ventura, comparte la tercera posición con score de 134 golpes, diez bajo par.

