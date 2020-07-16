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Fútbol

Lento inicio de Ancer y Ortiz en el the Memorial Tournament en Ohio

Hasta el momento, el tamaulipeco Abraham Ancer se ubica dentro de los 40 mejores del torneo avalado por el PGA TOUR; en tanto Carlos Ortiz está en el top 80

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz no figuran en el inicio del Memorial Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

DUBLIN, OHIO.- Lo que se presagiaba un gran inicio de torneo para los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, terminó en eso…un presagio. Al término de los primeros 18 hoyos del the Memorial Tournament, Ancer se ubica momentáneamente en el top 40 de la justa avalada por el PGA TOUR; en tanto Ortiz estaba en el lugar 79.

Después de sus primeros nueve hoyos, Ortiz quien salió por el hoyo diez del Muirfield Village Golf Club, compartía la segunda posición al registrar birdies consecutivos del 13 al 16 por bogey en el 12, sin embargo tres bogeys al hilo del tres al cinco lo llevaron a descender de forma drástica en la clasificación general con marcador de 74, dos arriba.

Por su parte Ancer, llegó a estar en el top ten al firmar bajo par en el siete. En la vuelta de regreso el originario de Reynosa, Tamaulipas, embocó dos bogeys (10 y 18), por únicamente un birdie en el 14, situación que le redituó en una ronda de 72 golpes, par de campo.

Hasta la realización de este reporte, el líder de la competencia que reparte una bolsa de nueve millones 300 mil dólares es el estadounidense Brendan Steele con una jornada de 68 golpes, cuatro bajo par.

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