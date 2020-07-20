Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Discreta participación de golfistas mexicanos en Dublin, Ohio

Los exponentes nacionales Carlos Ortiz y Abraham Ancer finalizaron en los sitios 48 y 58 respectivamente en el the Memorial Tournament; Tiger Woods fue 40

Carlos Ortiz y Abraham Ancer no pudieron destacar en el Memorial Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

DUBLIN, OHIO.- Complicado torneo fue el que registraron el pasado fin de semana los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer en la edición 2020 del the Memorial Tournament, justa que contó con el aval del PGA TOUR donde estuvo en juego una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

Con un acumulado de 296 golpes, ocho arriba de par, el tapatío Ortiz compartió el sitio 48 del torneo que se llevó a cabo en el Muirfield Village Golf Club y que ganó el español Jon Rahm, mientras que el tamaulipeco Ancer con score de 298, diez más, le alcanzó para finalizar empatado en la posición 58.

Por su parte el estadounidense Tiger Woods, quien venía de estar fuera de acción en el PGA TOUR por un período de cinco meses, concluyó en el casillero 40 con un marcador de 294 impactos, seis arriba de par. Cabe destacar que el ex número uno del mundo tuvo problemas en la espalda, situación que no impidió que pasara el corte 18 en el mismo número de participaciones en el torneo de Jack Nicklaus.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP