Discreta participación de golfistas mexicanos en Dublin, Ohio

DUBLIN, OHIO.- Complicado torneo fue el que registraron el pasado fin de semana los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer en la edición 2020 del the Memorial Tournament, justa que contó con el aval del PGA TOUR donde estuvo en juego una bolsa de nueve millones 300 mil dólares.

Con un acumulado de 296 golpes, ocho arriba de par, el tapatío Ortiz compartió el sitio 48 del torneo que se llevó a cabo en el Muirfield Village Golf Club y que ganó el español Jon Rahm, mientras que el tamaulipeco Ancer con score de 298, diez más, le alcanzó para finalizar empatado en la posición 58.

Por su parte el estadounidense Tiger Woods, quien venía de estar fuera de acción en el PGA TOUR por un período de cinco meses, concluyó en el casillero 40 con un marcador de 294 impactos, seis arriba de par. Cabe destacar que el ex número uno del mundo tuvo problemas en la espalda, situación que no impidió que pasara el corte 18 en el mismo número de participaciones en el torneo de Jack Nicklaus.

