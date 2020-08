Tiger Woods, la atracción principal esta semana en el the Memorial

DUBLIN, OHIO. – Tiger Woods está de vuelta en el tee de salida. El ganador de 82 títulos en el PGA TOUR es el jugador de golf del que más se habla en el mundo y está listo para hacer su muy esperada reaparición en el the Memorial Tournament presented by Nationwide, su primer torneo desde que la pandemia del COVID-19 paralizó el deporte a mediados de marzo.

Cuando pegué su primer tiro de salida este jueves en Muirfield Village, Woods pondrá en marcha su primera ronda de competencia en cinco meses. Su última aparición había sido en el Genesis Invitational en Riviera Country Club en febrero. Woods, quien ha ganado este evento en cinco ocasiones durante su carrera, será parte del grupo estelar en las salidas del jueves y viernes junto a Rory McIlroy y Brooks Koepka.

“Se siente genial estar de regreso”, dijo Woods este martes. “No había jugado en la sede de un torneo en un buen rato, desde febrero, así que ha sido mucho tiempo. Salir a jugar hoy con Justin Thomas fue muy divertido. Ciertamente es un mundo diferente, estamos un entorno diferente. Jugar rondas de práctica como esta y ver cómo ha evolucionado el Tour para reanudar sin tener fanáticos presentes, es un mundo muy diferente”.

El golf ha esperado ansiosamente el regreso de Woods desde que el pasado mayo mostró por primera vez sus condiciones en El Match: Champions for Charity de Capital One. Hablando con los reporteros este martes, Woods dijo que su rendimiento en aquella presentación lo hizo considerar brevemente regresar antes de lo previsto, pero finalmente desistió.

“Pensé en jugar y estuve analizando si debía hacerlo o no, pero sentí que era mejor quedarme en casa y estar a salvo”, dijo. “Estoy acostumbrado a jugar rodeado por muchas personas o a estar en contacto con mucha gente que tiene acceso directo a mí, así que eso no solo me pone en peligro a mí sino que a mis amigos y familiares. Solo he estado en casa practicando y manteniendo el distanciamiento social, estando lejos de mucha gente”.