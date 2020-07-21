Sigue ascendiendo en el ranking mexicano Roberto Díaz

CIUDAD DE MÉXICO.- En franco ascenso. La semana anterior, el golfista mexicano Roberto Díaz continuó demostrando el buen momento que pasa al finalizar empatado en la quinta posición del TPC San Antonio Championship at the Oaks correspondiente al Korn Ferry Tour.

Gracias a ese resultado, el profesional de 33 años de edad escaló del sitio 296 al 278 del Official World Golf Ranking (OWGR), mientras que el tapatío Carlos Ortiz subió una posición por lo que ahora ocupa la casilla 129. El tamaulipeco Abraham Ancer, descendió un puesto por lo que se situó en el sitio 22 de dicha clasificación.

Díaz llegó a seis top 25 en lo que va de la actual temporada de la gira de ascenso del PGA Tour, entre ellos cuatro top tens, destacando el subcampeonato obtenido en el Panama Championship de febrero pasado; actualmente ocupa el noveno sitio en el ranking del Korn Ferry Tour.

