MEMPHIS, TENNESSEE.- Un primer recorrido de 67 golpes, tres bajo par, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en la novena posición del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational que se lleva a cabo en el TPC Southwind de la ciudad de Memphis.

4 birdies in my final 6 holes 🔥 @WGCFedEx #TeamAncer



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Ancer quien salió por el hoyo diez, registró birdies en el 13, cuatro, seis, ocho y nueve, por bogeys en el uno, y cinco. El líder del torneo que reparte una bolsa de diez millones es Brooks Koepka. El ex número uno del mundo registró un recorrido de 62 impactos, ocho menos.

Empatados en la segunda posición con marcador de 64 strokes, seis bajo par se ubicaron los estadounidenses Rickie Fowler y Brendon Todd, mientras que el mejor golfista del orbe según el Official World Golf Ranking, el español Jon Rahm comparte el casillero 36 con 70 golpes, par de campo.

