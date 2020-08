Rahm sigue los pasos de su ídolo Severiano Ballesteros

DUBLIN, Ohio – Muy pocas personas en el mundo pueden decir que a los 25 años son los mejores del mundo en lo que hacen. Hoy, el español Jon Rahm puede decir que es el mejor golfista del planeta. Su victoria de este domingo en el Memorial Tournament le permitió llegar por primera vez en su carrera al primer lugar del Ranking Mundial Oficial de Golf.

El jugador de Barrika se quedó con el título en Muirfield Village Golf Club gracias a un score global de 9-bajo par 279, superando así por tres golpes a su más cercano rival el estadounidense Ryan Palmer. El tercer lugar quedó en manos de otro europeo, el inglés Matthew Fitzpatrick, quien este domingo firmó un 68, el mejor score del día. El top-5 lo cerraron el australiano Jason Day y el inglés Matt Wallace. Este dúo concluyó con un score de 284 golpes, 4-bajo par.

“Ayer creo que jugué una de las mejores de mi vida. Me siento muy feliz con la victoria y es un honor ganar este torneo. Tuve la fortuna de encontrarme con Jack Nicklaus en el 18 para saludarlo. Muchas cosas pasaron por mi cabeza durante la ronda, una que no fue fácil, pero me siento muy afortunado por el triunfo”, sostuvo Rahm, quien ayer aseguró su cuarto título en el PGA TOUR.