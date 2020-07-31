Abraham Ancer estrena zapatos muy especiales
Pacientes del St. Jude Children’s Research Hospital diseñaron zapatos especiales para cuatro participantes del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational entre ellos el mexicano Abraham Ancer.
MEMPHIS, TENNESSEE.- Emotivo detalle. Niños pacientes del St. Jude Children's Research Hospital diseñaron el calzado que utilizarán esta semana cuatro integrantes del field del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational, entre ellos el tamaulipeco Abraham Ancer.
El mexicano, así como los estadounidenses Justin Thomas, Webb Simpson y Cameron Smith del PGA Tour, recibieron sus spikes diseñados especialmente por cuatro niños que plasmaron su arte en un espectacular y emotivo regalo para los integrantes de la mejor gira de golf del mundo.
Ally, una niña de Nueva Jersey de 11 años de edad diagnosticada con cáncer de cerebro y aficionada del Cubo Rubik, fue la encargada de dibujarle al mexicano Ancer su hobbie favorito. “Espero que todo te vaya bien a ti, a tu familia y amigos”, le dijo la pequeña al mexicano a través de un video.