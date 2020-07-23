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Baja sensible en la primera ronda del 3M Open en Minnesota

El dos veces campeón del World Golf Championships-Mexico Championship el estadounidense Dustin Johnson se retiró del torneo avalado por el PGA TOUR

El bicampeón del World Golf Championships-Mexico Championship el estadounidense Dustin Johnson se retiró en Minnesota
BLAINE, MN - JULY 23: Dustin Johnson looks on during round one of the 3M Open golf tournament at TPC Twin Cities in Blaine, Minnesota, on July 23, 2020.(Photo by Nick Wosika/Icon Sportswire via Getty Images)|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

BLAINE, MINNESOTA.- El bicampeón del World Golf Championships-Mexico Championship el estadounidense Dustin Johnson, se retiró el día de hoy del 3M Open citando una lesión en la espalda, después de registrar 78 golpes, siete arriba de par en la primera ronda.

La ronda de hoy vino después de firmar un 80 y no pasar el corte en el the Memorial Tournament presented by Nationwide la semana pasada para el número cuatro del mundo, quien ganó el Travelers Championship el mes pasado.

Johnson comenzó por el hoyo diez del TPC Twin Cities y estaba uno bajo en sus primeros seis hoyos. Pero sus problemas comenzaron cuando hizo bogey en el 16 y su golpe de salida en el 17, par tres, fue a parar en el agua para después firmar un doble bogey.

Sin embargo, el 18 fue un desastre. Un buen golpe de salida lo dejó a 208 yardas de la bandera, después un hierro seis "perfecto", dijo Johnson más tarde, pero se fue al agua. Lo mismo hicieron dos bolas más, y de repente estaba firmando un cuádruple bogey.

"Golpeó bien y nunca pensé que iba a ir al agua", dijo Johnson. “Eso nunca me pasó por la cabeza cuando estaba en el aire. Simplemente me metí al agua y pegué dos tiros más en el agua, luego pegué uno bueno, pero resultó en vano para realizar nueve golpes".

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