Día complicado para Abraham Ancer en Tennessee

MEMPHIS, TENNESSEE.- Una jornada complicada fue la que experimentó el día de hoy el golfista mexicano Abraham Ancer en la segunda ronda del World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational que tiene como sede el TPC Southwind y que reparte una bolsa de diez millones y medio de dólares.

Ancer, quien ayer finalizó empatado en la novena posición del torneo avalado por el PGA TOUR firmó una ronda de 75 golpes, cinco arriba de par, para un total de 142 impactos, dos más. La tarjeta del mexicano (sitio 53) incluyó birdie en el hoyo tres, por bogeys en el siete, 12 y 17, además de un doble bogey en el 11.

El liderato de la justa corresponde al estadounidense Brendon Todd con score de 129 strokes, 11 bajo par, mientras que la segunda posición la ocupa su compatriota Rickie Fowler con 131, nueve menos. El número uno del mundo el español Jon Rahm, está empatado en el casillero 62 con 144 golpes, cuatro arriba de par.

