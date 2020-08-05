Abraham Ancer sigue soñando con ganar un torneo grande

CIUDAD DE MÉXICO.- “¡Semana de Major. Vamos”! Así escribió en twitter el golfista mexicano Abraham Ancer, quien está semana forma parte del field del PGA Championship, primer Major del año que tendrá como escenario el TPC Harding Park de San Francisco, California.

En conferencia virtual el día de ayer, el jugador de 29 años de edad dejó claro cuáles son sus objetivos: “"Mi primer objetivo siempre ha sido llegar todos los años al TOUR Championship. Obviamente quiero ganar, todo mundo quiere ganar y quitarme la espinita de ganar un torneo en el PGA Tour, y bueno, si es uno de estos últimos, sería un torneo grande”.

El año pasado, el tamaulipeco finalizó empatado en el sitio 16 del PGA Championship: “Ganar un grande sería algo realmente increíble, pero trato de ver el golf muy sencillo, no trato de complicarme mucho, de ponerme tantos objetivos; sé que si hago las cosas como las debo de hacer los objetivos van a ir llegando y voy a ir subiendo escalones”.

Ancer saldrá a disputar mañana la primera ronda a las 8:55 horas tiempo local (10:55 CDMX) y lo hará en compañía del sudafricano Charl Schwartzel, ganador del Masters Tournament en 2011 y del coreano Joohyung Kim.

