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Fútbol

Continúa Ancer en el PGA Championship; Ortiz se despide

Al término de los primeros 36 hoyos, el tamaulipeco Abraham Ancer comparte la posición 31 del primer Major del año, mientras que el jalisciense Carlos Ortiz no pasó el corte.

Luz y sombra para los representantes mexicanos en la segunda ronda del PGA Championship

Escrito por: Azteca Deportes

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA.- A la mitad del primer Major del año, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer comparte la posición 31 del PGA Championship con un marcador de 139 golpes, uno bajo par, en tanto que el de Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz no libró el corte.

Ancer firmó hoy una tarjeta de 70 golpes, par de campo, la cual incluyó birdies en el uno, en el diez y 11 por bogeys consecutivos del cinco al siete. Por su parte Ortiz quien hacía su debut en el torneo que tiene verificativo en el TPC Harding Park, también registró una jornada en even, sin embargo, quedó eliminado al totalizar más dos.

El líder de la competencia que reparte una bolsa de 11 millones de dólares es el chino Haotong Li con 132, -8, mientras que la segunda posición la comparten los ingleses Tommy Fleetwood, Justin Rose, los estadounidenses Daniel Berger, Brooks Koepka (campeón defensor) y el francés Mike Lorenzo-Vera, todos ellos con seis menos.

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