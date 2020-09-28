Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Roberto Díaz, el mexicano más destacado en República Dominicana

El originario del puerto de Veracruz, fue el único de los dos exponentes nacionales que pasó el corte en el Corales Puntacana Resort & Club Championship del PGA TOUR.

Fue la primera participaci´ón en el año de Roberto Díaz en el PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- En lo que fue su primera participación en el año dentro de un torneo avalado por el PGA TOUR, el golfista mexicano Roberto Díaz compartió el sitio 73 del Corales Puntacana Resort & Club Championship, fecha que repartió una bolsa de cuatro millones de dólares.

El jugador de 33 años de edad, firmó tarjetas de 70, 71, 72 y 75 para un acumulado de 288 par de campo, mismo score que el del estadounidense Tommy Gainey. Por su parte el poblano Isidro Benítez quien hizo apenas su segunda aparición en un torneo del máximo circuito, no pasó el corte.

Cabe mencionar que Kristoffer Ventura representante de Noruega también cuenta con la nacionalidad mexicana. El nacido en Puebla, finalizó empatado en el sitio 52 con marcador de 283 impactos, cinco bajo par. El ganador de la competencia fue el estadounidense Hudson Swafford con 270, 18 menos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

Ver en vivo
5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP