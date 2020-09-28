Roberto Díaz, el mexicano más destacado en República Dominicana

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- En lo que fue su primera participación en el año dentro de un torneo avalado por el PGA TOUR, el golfista mexicano Roberto Díaz compartió el sitio 73 del Corales Puntacana Resort & Club Championship, fecha que repartió una bolsa de cuatro millones de dólares.

El jugador de 33 años de edad, firmó tarjetas de 70, 71, 72 y 75 para un acumulado de 288 par de campo, mismo score que el del estadounidense Tommy Gainey. Por su parte el poblano Isidro Benítez quien hizo apenas su segunda aparición en un torneo del máximo circuito, no pasó el corte.

Cabe mencionar que Kristoffer Ventura representante de Noruega también cuenta con la nacionalidad mexicana. El nacido en Puebla, finalizó empatado en el sitio 52 con marcador de 283 impactos, cinco bajo par. El ganador de la competencia fue el estadounidense Hudson Swafford con 270, 18 menos.

