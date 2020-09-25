Supera corte Roberto Díaz en el Corales Puntacana Championship

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- A la mitad de la competencia, el golfista mexicano Roberto Díaz está empatado en la posición 54 del Corales Puntacana Resort & Club Championship, primer torneo del regreso del PGA TOUR que se disputa fuera de los Estados Unidos.

El originario del puerto de Veracruz, firmó una segunda tarjeta de 71 golpes para acumular 141 impactos, tres bajo par, justo lo necesario para pasar el corte de la competencia que reparte una bolsa de cuatro millones de dólares y que tiene como sede el Corales Golf Course.

Con el mismo score que el de Díaz se encuentra Kristoffer Ventura, representante de Noruega pero quien también cuenta con la nacionalidad mexicana. Por su parte el poblano Isidro Benítez no pasó el corte. El líder con marcador de 132 golpes, 12 bajo par, es el estadounidense Hudson Swafford.

