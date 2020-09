De Rúbrica: Inicia el Corales Puntacana Championship

Por Pablo De Rubens

CIUDAD DE MÉXICO.- Por tercer año consecutivo, República Dominicana es sede del Corales Punta Cana Resort & Club Championship del PGA Tour, en donde 144 jugadores han salido al campo el día de hoy para tratar de llevarse el torneo este fin de semana.

Por obvias razones, al igual que todos los torneos del circuito, se llevará a cabo bajo las más estrictas medidas sanitarias para asegurar la integridad de todos los participantes, por lo que este será un torneo sin público presente, lo cual le quita un poco del encanto al campo de golf Corales, uno de los más hermosos de Latinoamérica.



Un torneo que por obvias razones, no cuenta con los nombres más grandes del circuto, ya que el viaje y las nuevas normas sanitarias complican un poco el traslado de los golfistas. Pero aún así hemos visto un nivel de juego bastante destacado, el cual coloca al termino de la ronda número uno a Sepp Straka de Austria, Tyler McCumber, Scott Harrington, Hudson Swafford de los Estados Unidos en los primeros puestos de la clasificación general, todos ellos con 65 golpes, siete bajo par, asunto que les da una pequeña ventaja de cara al fin de semana en Punta Cana.

Por un sitio al Masters

En esta ocasión, la bolsa ganadora será de 4 millones de dólares, lo cual se traduce en 1 millón más que la edición del año pasado, y no solamente eso, si no que este torneo otorga un total de 500 puntos para la clasificación de la Fedex Cup y un puesto asegurado en el Masters de Augusta de este año, el cual se llevará a cabo del 12 al 15 de noviembre en el Augusta National Golf Club.

Lo que sigue en el PGA TOUR

Tras el término de este torneo, el calendario del PGA TOUR continúa hasta fin de año con:

Sanderson Farms Championship (Country Club de Jackson, con bolsa de $6,600,000).

Shriners Hospitals for Children Open (TPC Summerlin, con bolsa de $7,000,000).

The CJ Cup (Shadow Greek Golf Course, con bolsa de $9,750,000).

ZOZO Championship (Sherwood Country Club, con bolsa de $8,000,000).

Bermuda Championship (Port Royal Golf Course, con bolsa de $4,000,000).



Houston Open (Memorial Park Golf Course, con bolsa de $7,000,000).

Masters Tournament (Augusta National Golf Club).

The RSM Classic (Sea Island Resort, con bolsa de $6,600,000).

Hero World Challenge (Albany, New Providence).

Mayakoba Golf Classic (El Camaleon Golf Club, con bolsa de $7,200,000).

QBE Shootout (Tiburon Golf Course, con bolsa de $3,600,000).