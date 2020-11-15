Top 15 para el mexicano Abraham Ancer en el Masters Tournament

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue su primera incursión en el Masters Tournament, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en el top 15 de uno de los cuatro Majors del golf varonil que tuvo como escenario el mítico trazado del Augusta National Golf Club evento que se adjudicó el estadounidense Dustin Johnson.

Nos puso a soñar. A pesar que la última ronda no fue lo esperado, el originario de Reynosa, Tamaulipas, salió en el grupo de honor a la ronda final del Masters, hecho que ningún otro golfista nacional en la historia había realizado. El marcador final del “Turco”, fue de 280 golpes, ocho bajo par.

Ancer firmó una tarjeta final de 76 golpes, cuatro arriba de par la cual incluyó bogeys en los hoyos tres, cuatro, seis, siete, diez y 11, por birdies en el ocho y 15, para finalizar a 12 impactos de distancia del triunfador el actual número uno del Official World Golf Ranking el estadounidense Dustin Johnson.

El campeón se adjudicó su primera Chaqueta Verde al registrar hoy una ronda de 68 impactos, cuatro menos, para un total de 268 impactos, 20 menos, récord de torneo. Empatados en la segunda posición finalizaron el australiano Cameron Smith y el coreano Sungjae Im, ambos con score de 273 strokes, 15 menos.

Se creció al castigo

Por su parte el estadounidense Tiger Woods, concluyó empatado en el casillero 38 con marcador de 287 golpes, uno por debajo de par de campo. El campeón defensor de la competencia, será recordado por cerrar su participación con cinco birdies tras superar un fatídico hoyo 12, par 3, en el cual necesitó de diez golpes para concluirlo.