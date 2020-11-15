Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Top 15 para el mexicano Abraham Ancer en el Masters Tournament

El golfista mexicano Abraham Ancer concluyó su participación en el Augusta National Golf Club empatado en el sitio 13 en lo que fue su debut en el torneo de Maestros. El triunfador fue Dustin Johnson.

Finaliza Abraham Ancer en el sitio 13 del Masters Tournament

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- En lo que fue su primera incursión en el Masters Tournament, el golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en el top 15 de uno de los cuatro Majors del golf varonil que tuvo como escenario el mítico trazado del Augusta National Golf Club evento que se adjudicó el estadounidense Dustin Johnson.

Nos puso a soñar. A pesar que la última ronda no fue lo esperado, el originario de Reynosa, Tamaulipas, salió en el grupo de honor a la ronda final del Masters, hecho que ningún otro golfista nacional en la historia había realizado. El marcador final del “Turco”, fue de 280 golpes, ocho bajo par.

Ancer firmó una tarjeta final de 76 golpes, cuatro arriba de par la cual incluyó bogeys en los hoyos tres, cuatro, seis, siete, diez y 11, por birdies en el ocho y 15, para finalizar a 12 impactos de distancia del triunfador el actual número uno del Official World Golf Ranking el estadounidense Dustin Johnson.

El campeón se adjudicó su primera Chaqueta Verde al registrar hoy una ronda de 68 impactos, cuatro menos, para un total de 268 impactos, 20 menos, récord de torneo. Empatados en la segunda posición finalizaron el australiano Cameron Smith y el coreano Sungjae Im, ambos con score de 273 strokes, 15 menos.

Se creció al castigo

Por su parte el estadounidense Tiger Woods, concluyó empatado en el casillero 38 con marcador de 287 golpes, uno por debajo de par de campo. El campeón defensor de la competencia, será recordado por cerrar su participación con cinco birdies tras superar un fatídico hoyo 12, par 3, en el cual necesitó de diez golpes para concluirlo.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP