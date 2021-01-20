No acaban los problemas de espalda para el estadounidense Tiger Woods

CIUDAD DE MÉXICO.- Tiger Woods se ha sometido a una quinta cirugía de espalda. Recientemente se sometió a una microdiscectomía para extirpar un fragmento de disco presurizado que le provocó dolor en los nervios durante el PNC Championship del mes pasado, lo anterior lo hizo público el día de hoy su Fundación TGR.

"Espero comenzar a entrenar y estoy concentrado en volver al TOUR", dijo Woods en el comunicado que fue publicado en redes sociales en el cual que sus médicos consideraron que la operación fue exitosa y predijeron una recuperación completa.

La búsqueda de Tiger Woods por una victoria récord 83 en el PGA TOUR ha quedado en suspenso. Anunció que se perderá el Farmers Insurance Open de la próxima semana en Torrey Pines y su propio The Genesis Invitational, que será el anfitrión en el Riviera Country Club del 18 al 21 de febrero. Woods y Sam Snead están empatados con 82 victorias en su carrera, la mayor cantidad en la historia del PGA TOUR.

Woods ha ganado ocho veces en Torrey Pines, -siete veces en el Farmers así como en el US Open de 2008-, pero sigue sin ganar en Riviera, donde jugó su primer evento del PGA TOUR. Woods estará en Riviera el próximo mes para servir como anfitrión del torneo, según el comunicado del martes.

Woods se sometió a su cuarta cirugía de espalda, una fusión espinal, a principios de 2017. Regresó en 2018, compitiendo por múltiples títulos antes de ganar el TOUR Championship en East Lake. Ganó el Masters Tournament y el ZOZO Championship en 2019, cuando también era el capitán en juego del equipo de su país en la Presidents Cup, lo que llevó a una docena de los mejores jugadores estadounidenses a la victoria en el Royal Melbourne y también tuvo una marca de 3-0-0. Desde entonces no ha vuelto a figurar.

Hombre récord

Su cumpleaños 45 el mes pasado fue una ocasión idónea para apreciar no solo sus 82 victorias, sino también sus 31 segundos lugares, 19 terceros y 199 resultados entre los diez primeros en 368 torneos. Tiene un récord de 11-1 en playoffs y ganancias de casi $ 121 millones dólares.