Mexicanos con presupuesto para practicar en campo olímpico

CIUDAD DE MÉXICO.- Gaby López, María Fassi, Abraham Ancery Carlos Ortiztienen un presupuesto de Conade, para realizar entrenamientos previos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el campo de Kasumigaseki Country Club, en donde se desarrollará el torneo de golf.

Jorge Robleda Moguel, presidente de la Federación Mexicana de Golf (FMG), explicó que al concluir la situación de la pandemia del COVID-19 (coronavirus) se programarán los entrenamientos de los cuatro jugadores en el mismo campo donde será la competencia olímpica.

Abundó que todo depende de la actualización con el COVID-19 y también de las fechas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, los cuales están programado del 24 de julio al 9 de agosto.

“Si los Juegos Olímpicos se realizan en las fechas anunciadas, ya están amarradas las plazas para López, Fassi, Ancer y Ortiz. Los cuatro jugadores ya tienen conocimiento que hay un presupuesto para que puedan ir a entrenar en el campo sede, y pueden hacerlo hasta en dos ocasiones”, dijo Robleda Mogel.

Explicó que este presupuesto lo pone a la disposición la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade)y por parte de la Federación está en coordinación Santiago Casado, quien es el director de selecciones nacionales.

“Los jugadores pueden ir a entrenar al campo sede de los Juegos Olímpicos cuando así lo dispongan sus calendarios, para que de esta forma lleguen a la competencia con más elementos para su participación”, concluyó el federativo.

