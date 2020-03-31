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Fútbol

Se pospone el Abierto de Irlanda

En esta ocasión el torneo irlandés el cual ganó el año pasado el español Jon Rahm se ha pospuesto por la contingencia sanitaria mundial

Dubai Duty Free Irish Open - Day Four
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Por la pandemia mundial de COVID-19 (coronavirus) sigue afectándose la programación del deporte mundial y el lunes correspondió al Abierto Irlandés de Golf, torneo ganó el año pasado el español Jon Rahm y que estaba programado del 28 al 31 de mayo y forma parte del calendario del European Tour.

El anfitrión del torneo es el jugador Graeme McDowell, quien ganó el US Open el 21 de junio de 2010 y el Mayakoba Golf Classic en la Riviera Maya, el 17 de noviembre de 2015, entre sus cuatro victorias en el PGA Tour.

“Tan importante es para todos nosotros el Irish Open, como también es nuestra única preocupación de la salud de quienes estamos involucrados”, dijo McDowell.

A su vez, Keith Pelley, director ejecutivo del European Tour, compartió que esta decisión se tomó después de consultar con todas las partes interesadas y las autoridades de salud, por el bienestar absoluta de jugadores, aficionados, familiares y todos los involucrados.

Mencionó que de acuerdo a los sucesos con la pandemia del COVID-19 y las recomendaciones de las autoridades de salud, se desarrollarán las discusiones para encontrar la fecha adecuada de la reprogramación del torneo.

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