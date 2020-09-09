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Fútbol

Brooks Koepka causa baja del US Open

Al no estar recuperado al cien por ciento de algunas lesiones, el ex número uno del mundo no jugará la semana entrante en Nueva York.

El estadounidense no se ha podido recuperar de sus lesiones

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- Brooks Koepka se ha retirado del Abierto de Estados Unidos de la próxima semana a realizarse en el Winged Foot Golf Club en Mamaroneck, Nueva York. Koepka ganó el torneo en 2017 y 2018, y fue subcampeón el año pasado, pero se ha visto obstaculizado por lesiones esta temporada.

Poco después del TOUR Championship del año pasado, Koepka recibió un tratamiento con células madre para un tendón rotuliano parcialmente desgarrado en su rodilla izquierda. Se volvió a lesionar dos torneos más tarde después de resbalar sobre concreto húmedo en THE CJ CUP @ NINE BRIDGES.

"Todo se sintió bien, y luego, en Corea, me lo volví a romper y la rótula se había movido", dijo Koepka. "Eso es insoportable. Es mucho dolor. No es divertido.''

No superó el corte o se retiró de tres de sus cinco aperturas antes de que la temporada se detuviera por la pandemia de coronavirus, y no terminó mejor que el puesto 40.
Mostró algo de mejoría una vez que se reanudó la temporada, registrando ocho rondas consecutivas en los 60 en camino a un T32 en el Charles Schwab Challenge y séptimo en el RBC Heritage.

El mes pasado, parecía estar alcanzando su punto máximo justo a tiempo para el primer Major del año después de terminar segundo en el World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational.

Koepka tuvo un buen comienzo en el PGA Championship, pero también recibió tratamiento médico en el campo durante la segunda ronda. Dijo que su cadera izquierda estaba tensa pero que no era motivo de preocupación.

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