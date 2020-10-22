Abraham Ancer inicia en el top ten del ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD que lidera Sebastián Muñoz

THOUSAND OAKS, CALIFORNIA.- Llegó a su fin la ronda inaugural de la edición 2020 del ZOZO CHAMPIONSHIP @ SHERWOOD, séptima fecha de la temporada 2020-21 del PGA TOUR que tiene verificativo en el Sherwood Country Club, campo par 72, de siete mil 73 yardas diseño de Jack Nicklaus.

Al término de los primeros 18 hoyos de la competencia californiana que reparte una bolsa de ocho millones de dólares, el tamaulipeco Abraham Ancer está empatado en la novena posición gracias a una tarjeta libre de bogeys de 67 golpes, cinco bajo par, la cual incluyó birdies en los hoyos uno, dos, tres, 11 y 13.

Por su parte el tapatío Carlos Ortiz con un recorrido de 72 impactos, par de campo, se situó en el casillero 57. El líder es el colombiano Sebastián Muñoz con score de 64 golpes, ocho bajo par, uno de ventaja con respecto al inglés Tyrrell Hatton y estadounidense Justin Thomas.

Tiger no figura

El campeón defensor el estadounidense Tiger Woods, comparte la posición 75 con marcador de 76 strokes, cuatro arriba de par. Hace un año, el ex número uno del mundo se coronó en Japón y busca en Thousand Oaks el título 83 en su carrera en el PGA TOUR, lo cual superaría por uno a su compatriota Sam Snead.

Cabe recordar que Tiger ganó el Hero World Challenge (torneo no oficial) en cinco ocasiones teniendo como escenario el Sherwood Country Club y obtuvo el subcampeonato en otras cinco veces. El número dos del ranking mundial, el español Jon Rahm, está empatado en sitio 17 con un marcador de 68 golpes, cuatro bajo par.