Madrid será la sede del torneo de clasificación para el Mayakoba Golf Classic

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.- RLH Properties, como propietarios del desarrollo Mayakoba en México y del hotel Villa Magna en España, ha lanzado el Villa Magna Qualifier to Mayakoba. El Qualifier se disputará el 16 de noviembre en el Club de Campo Villa de Madrid, y el ganador tendrá un pase directo para la edición XIV del evento pionero del PGA TOUR en México, el Mayakoba Golf Classic 2020, que se llevará a cabo del 3 al 6 de diciembre, en el Campo de Golf El Camaleón, en Mayakoba, Riviera Maya, Quintana Roo.

“Como madrileño, mexicano de adopción y amante del golf es un orgullo poder ofrecer esta oportunidad al golf español y estrechar, todavía más, los lazos entre México y España y entre el golf español, el mexicano y el PGA TOUR”, comentó Borja Escalada, CEO de RLH Properties. “No tengo ninguna duda de que, gracias al enorme apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el Club de Campo Villa de Madrid y la Real Federación Española de Golf, el Villa Magna Qualifier to Mayakoba será un gran éxito. Nuestro objetivo es que se convierta en una cita de referencia del golf español todos los años y seguir apoyando este gran deporte en España. Estoy deseando recibir a los ganadores en Mayakoba” agregó.

Como ya es una tradición, el Mayakoba Golf Classic ha extendido invitaciones en todas sus ediciones sin excepción a los jugadores más representativos de golf español; a partir de este año, con el fin de potencializar al máximo la elección del jugador español, se ha organizado esta clasificatoria de la mano del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid y el Club de Campo Villa de Madrid.

Esta clasificatoria es un torneo que sólo se podrá disputar por invitación, con la presencia de los 20 mejores profesionales españoles, según el Official World Golf Ranking (OWGR) que no cuenten con tarjeta del PGA TOUR, y los 10 mejores amateurs, según el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

Grandes recompensas

El ganador de este Qualifier, obtendrá una invitación directa para disputar el Mayakoba Golf Classic 2020 que reparte una bolsa de 7.2 millones de dólares americanos y un premio a su campeón de 1.3 millones de dólares, así como 500 puntos para la FedExCup y una invitación al Masters Tournament en abril 2021.

“El ayuntamiento de Madrid agradece a RLH Properties que haya apostado por la ciudad y el Club de Campo Villa de Madrid para celebrar su torneo clasificatorio Villa Magna Qualifier to Mayakoba. El consistorio quiere así seguir apoyando un deporte tan importante dentro de nuestro país y que a su vez ha experimentado hotelvillamagna.es crecimiento estos últimos años en la Comunidad de Madrid con un aumento en el número de visitantes que

vienen a disfrutar de sus campos de golf, la amplia oferta gastronómica, cultural y de ocio que tiene la ciudad.”

El Mayakoba Golf Classic tendrá una relevante cobertura mediática en televisión y llegará a más de 220 países y territorios, incluyendo en España a través de Movistar + Golf, que lo convierten en uno de los torneos con mayor prestigio del calendario en el PGA TOUR.

Habrá otra oportunidad

El segundo clasificado será invitado a participar en el Monday Qualifier, del Mayakoba Golf Classic (a disputarse el lunes 30 de noviembre), cuyos cuatro primeros lugares acceden al field del Mayakoba Golf Classic 2020. Asimismo, los dos jugadores serán hospedados en uno de los cuatro hoteles del desarrollo Mayakoba durante su estancia en el torneo.