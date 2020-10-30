Jugador de 35 años hace su debut en un torneo correspondiente al PGA TOUR

SOUTHAMPTON, BERMUDAS - La casa de la infancia de Camiko Smith colinda con el cuarto hoyo en Port Royal GC, sede del Bermuda Championship de esta semana. "De hecho, salto una valla y estoy en el campo", dijo Smith. "Me echaban por hacer eso", agregó en tono de broma el jugador.

Esta semana, el nativo de Bermuda literalmente jugará en su propio patio trasero. A principios de este mes, Smith ganó un clasificatorio en las Bermudas, por cinco golpes, para lograr su primera salida en el PGA TOUR esta semana en Port Royal GC. También avanzaron desde la clasificación local Michael Sims y Anthony Phipps.

Para Smith, de 35 años, marca un logro memorable en una carrera persistente y perseverante. El profesional de ocho años ha mantenido su sueño a través de varias fuentes de ingresos: asistente profesional, lecciones complementarias y ganancias de mini giras.

Alterna empleos

Durante los últimos cuatro meses, ha trabajado para una empresa de vidrio con sede en Bermudas, Commercial Glass & Aluminium. “Básicamente instalando puertas, ventanas, refugios contra tormentas, cosas diferentes por el estilo”, dijo Smith. “Colocar espejos en casas de personas y edificios comerciales.

“Juego al golf y trabajo con vidrio. Supongo que a veces es un toque y listo. Tengo que ser muy, muy cauteloso, pero definitivamente me ha ayudado en el camino, solo para mantener viva mi pasión y mi impulso ".

Un día típico para Smith: Va al gimnasio a las 4 a.m. Día laboral completo en Commercial Glass, de 7 a.m. a 4:30 p.m. Golpea las pelotas después: "mantiene mi swing suelto".

Smith expresó su agradecimiento a su jefe laboral por proporcionarle dos semanas libres para prepararse y competir en el clasificatorio de Bermudas. "Le dije: 'Oye, mira, si entro, serán otras dos semanas de descanso'y me las dio".