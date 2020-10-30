Veterano Fred Funk hace historia en el Bermuda Championship del PGA TOUR

SOUTHAMPTON, BERMUDAS.- Fred Funk obtuvo su primera tarjeta del PGA TOUR a los 32 años de edad, después de siete años como entrenador de golf de la Universidad de Maryland y como supervisor de circulación de periódicos.

Eso fue en 1989.

Esta semana, Funk ganador del Mayakoba Golf Classic en 2007, disputó las dos primeras rondas del Bermuda Championship con su hijo Taylor, que cumplió hoy 25 años, día en el que Funk, de 64 años, protagonizó un momento que perdurará en el archivo familiar.

Al llegar a su último hoyo en la segunda ronda en Port Royal GC, necesitaba hacer un birdie para cimentar un lugar dentro de la línea de corte y convertirse en uno de los cuatro jugadores en hacer un corte del TOUR a los 64 años o más desde 1970. Los otros tres: Sam Snead, Jack Nicklaus y Tom Watson.

Desde la franja izquierda, a 20 pies de distancia, Funk hizo un birdie. Taylor se dirigió inmediatamente hacia su padre, y los dos compartieron una celebración no muy diferente a la de un mariscal de campo de la NFL y un receptor abierto después de un touchdown.

Con un total en dos días de 141 golpes, uno bajo par, Funk se aseguró un lugar el fin de semana en su inicio 650 en el PGA TOUR. Marca el corte número 452 realizado, y el primero con Taylor animando desde el interior de las cuerdas.

“Casi me mata”, se rió Funk de la celebración posterior al birdie en el noveno green par 4 en Port Royal. "Fui por el otro lado y dije: 'No te lastimé, ¿verdad?'", Respondió Taylor. “Es muy frágil hoy en día. No, fue un momento genial para abrazarlo después de eso. Parecía que estaba a punto de llorar, haciendo el corte de nuevo. Fue genial.

Gran festejo

“Este tipo es bastante bueno para un viejo. (Para hacer el corte), no muchas personas de 64 años pueden hacer eso en el mundo. Fue divertido estar allí y competir en un evento del PGA TOUR, y hacerlo junto a mi papá fue increíble. ”