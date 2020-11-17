Los millones que ahora tiene Dustin Johnson tras su victoria en el Masters

El fin de semana pasado, el estadounidense Dustin Johnson ganó el Masters Tournament y por primera ocasión en su carrera tuvo la oportunidad de ponerse la tan ansiada Chaqueta Verde, de igual forma se adjudicó su segundo Major y sumó su victoria número 24 en el PGA TOUR.

Su triunfo en el Augusta National Golf Club el domingo anterior le redituó al actual número uno del Official World Golf Ranking una ganancia de dos millones 70 mil dólares, cantidad que le sirvió para sobrepasar los 70 millones de dólares en ganancias dentro de la mejor gira de golf del mundo.

El originario de Columbia, Carolina del Sur, se convirtió en el quinto golfista en superar esa barrera en ganancias solo por jugar torneos. Ahora tiene 70 millones 710 mil 215 dólares y eso lo deja solo 526 mil 001 detrás del fijiano Vijay Singh, quien está en el puesto número 4. Singh ha ganado 71 millones 236 mil 216 dólares.

EL también estadounidense Jim Furyk es tercero en la lista de todos los tiempos con un acumulado de 71 millones 313 mil 279. Por su parte el zurdo californiano Phil Mickelson es segundo con un total de 92 millones 169 mil 822. Finalmente, el campeón del Masters Tournament en 2019, Tiger Woods está muy por delante de todos con 120 millones 851 mil 706.

Tiger Woods manda

A pesar de la primera victoria de Johnson en Augusta, el Masters obtuvo un rating de entre 3.4 y 5.59 millones de espectadores para la transmisión del domingo. Es el Masters con la calificación más baja desde 1957 y el torneo menos visto registrado desde 1995. Esa marca fue un 51 por ciento menor con respecto al triunfo del año pasado de Tiger Woods.