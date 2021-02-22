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Fútbol

Primer top 15 del año para Rodríguez y Díaz en el Korn Ferry Tour

Dio inicio la actividad 2021 del Korn Ferry Tour y los mexicanos José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz compartieron el sitio 14 del LECOM Suncoast Classic.

José de Jesús Rodríguez

Escrito por: Azteca Deportes

LAKEWOOD RANCH, FLORIDA.- En lo que fue el primer torneo del año del Korn Ferry Tour, los golfistas mexicanos José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz, finalizaron empatado en la posición 14 del LECOM Suncoast Classic, evento realizado en el Lakewood National GC Commander y que repartió una bolsa de 600 mil dólares.

José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz tuvieron un registro de 276 golpes, ocho bajo par, a cinco impactos de distancia del ganador el estadounidense Hayden Buckley, quien obtuvo su primera victoria en el Korn Ferry Tour al derrotar en el primer hoyo de desempate a sus compatriotas Taylor Montgomery y Dawson Armstrong.

Hayden Buckley pasó de ser el primer suplente el jueves por la mañana a campeón del torneo. El jugador de 24 años embocó birdie en el primer hoyo de desempate para reclamar su primer título de la gira de ascenso del PGA TOUR.

“No quería jugar dos hoyos; estoy cansado y me duelen las piernas”, se rió Buckley después de su victoria en los playoffs. "Es difícil de creer. Para llegar allí y hacer lo que sabes que tienes que hacer, sabiendo que cambiará tu vida, es difícil de expresar con palabras. Es un gran alivio saber que puedo planificar un calendario. Tengo un año entero pase lo que pase y puedo competir por una tarjeta del PGA TOUR ".

Con dos hoyos para el final, parecía que el alumno de Clemson, Billy Kennerly, obtendría la victoria. Kennerly mantuvo una ventaja de dos golpes en el tee del 17, pero hizo un doble bogey en el 17 y en el 18 para perderse el playoff por completo.

Ya se sentía derrotado

"Con tres o cuatro agujeros restantes me sentí fuera de la pelea por el título", reflexionó Buckley. “Billy estuvo jugando muy bien todo el día, creo que tenía una ventaja de tres golpe con cuatro por jugar. Cometió algunos errores y de repente estábamos empatados en el 18".

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